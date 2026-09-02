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В Самарской области полицейские и судебные приставы за 5 дней разыскали 312 правонарушителей

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В Самарской области полицейские и судебные приставы за 5 дней разыскали 312 правонарушителей

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова: «Подведены итоги мероприятия, прошедшего на территории региона с 24 по 28 августа текущего года совместно с территориальными подразделениями ГУ ФССП России по Самарской области. Основная цель мероприятия – принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами ОВД, а также выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных шарфов в установленный законом срок.  В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников.

Подполковник внутренней службы отметила: «В ходе профилактического мероприятия проведено свыше 100 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий исполнено 308 постановлений, принудительно взыскано порядка 4,3 млн рублей. Некоторые нарушители привлечены к ответственности по нескольким протоколам, по итогам рассмотрения которых судьями гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Во время совместной работы на территории Самарской области полицейские и приставы установили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Полицейские провели разъяснительную работу среди должников. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки с требованием о явке в отдел полиции. В отношении неплательщиков, разысканных в ходе рейдов, составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.

Так, в Автозаводском районе Тольятти мужчина 1990 года рождения не оплатил административный штраф за ранее совершенное распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Во время рейда сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили к судебным приставам. В отношении злостного неплательщика должностные лица полиции составили протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы, собранные полицейскими, наложил на правонарушителя наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток. За аналогичное правонарушение на сутки, по решению суда, лишился свободы 34-летний житель Безенчукского района. В Новокуйбышевске 51- летний мужчина, не оплативший штраф за распитие алкоголя в общественном месте проведет под арестом 5 суток.

Сотрудниками отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре составлено более 5 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении ранее судимой за различные преступления женщины 1976 года рождения за неоднократное уклонение от уплаты административных штрафов за несоблюдение административных ограничений и обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Мировым судьей по результатам рассмотрения составленных полицейскими протоколов правонарушителю назначено административное наказание в виде 20 часов обязательных работ.

В Ставропольском районе правонарушитель 1979 года рождения несвоевременно подал документы на замену паспорта гражданина РФ при достижении 45-летнего возраста, после чего не оплатил назначенные штрафы за совершение мелкого хулиганства и за просрочку замены документа. По результатам рассмотрения протоколов, составленных полицейскими, мировой судья назначил ему штраф в двойном размере, сохранив при этом обязанность погасить первоначальные задолженности.

Теги: Судебные приставы

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