В Самарской области завершён ремонт 29 км опорной дорожной сети

В Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается обновление автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона. В текущем ремонтном сезоне запланированы работы на 7 объектах регионального значения. В настоящее время завершен ремонт 5 из них общей протяжённостью 29 км.

Один из завершённых объектов — автомобильная дорога Кинель – Богатое – Борское в Борском районе протяжённостью 2,8 км. В рамках капитального ремонта здесь проведены работы по устройству нового дорожного покрытия, а в черте населённого пункта Борское в целях обеспечения безопасности дорожного движения построены тротуары и установлены опоры освещения.

Ещё один завершённый объект опорной сети – участок Московского шоссе в Самаре от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. Здесь выполнен ремонт покрытия с применением высокопрочной смеси – щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, нанесена новая разметка.

Также завершены ремонтные работы на участках дорог Волжский – Курумоч – «Урал» в Красноярском районе (9,2 км), Самара – Бугуруслан в Кинельском районе (5,7 км) и Борма – Кошки – Погрузная в Елховском районе (3,5 км).

До конца 2026 года завершится капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на трассе «Самара – Большая Черниговка» в Волжском районе, который также является участком опорной сети. Ремонт искусственного сооружения на автодороге с высокой интенсивностью движения позволит повысить безопасность участка для автотранспорта.

Кроме того, активно ведется капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти протяжённостью 12 км. Шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы.

Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. Помимо обновления дорожного покрытия и расширения проезжей части, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений. Окончание капитального ремонта предусмотрено в 2027 году.

Опорная дорожная сеть формирует транспортный каркас региона и страны в целом, объединяя дороги федерального и регионального значения, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году доля опорной сети, соответствующей нормативам, должна достичь 85%. В Самарской области протяжённость таких дорог превышает 1,5 тысячи километров, из них 875,7 км — федеральные трассы, 647,1 км — региональные.