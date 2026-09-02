Мишустин подписал постановление о возможности предъявлять права и СТС в «Максе»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым водители смогут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции сгенерированный в мессенджере «Макс» QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации (СТС) и водительского удостоверения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказали в пресс-службе «Макса», чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, потребуется создать в приложении цифровой ID, открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «авто», нажать на «водительское удостоверение» (или СТС) и показать QR-код — инспектор должен будет его отсканировать, уточняет «Коммерсант».

Возможность предъявлять документы в электронном виде была доступна только через приложение «Госуслуги.Авто», запущенное в 2021 году. Изначально в формате QR-кода можно было использовать лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, а с 2022 года в таком же виде стали доступны и водительские удостоверения. При этом требование предъявлять инспекторам оригиналы документов сохранялось, за отказ водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

В прошлом году по поручению правительства были подготовлены изменения в ПДД. В рамках этих поправок МВД предложило использовать мессенджер «Макс» для проверки документов, приравняв QR-код к их полноценному юридическому аналогу. В ведомстве подчеркивали, что нововведения призваны упростить подтверждение права управления транспортом и способствовать цифровизации сферы дорожной безопасности.