Сборная Самарской области готовится к Спартакиаде пенсионеров России

С 3 по 8 сентября в Пензе состоятся соревнования XI Спартакиады пенсионеров России. Участники - более 700 атлетов из 79 субъектов РФ, прошедшие региональный отбор.

С учетом региональных этапов участниками Спартакиады являются более 70 тысяч непрофессиональных спортсменов-любителей пенсионного возраста.

В состав сборной Самарской области в 2026 году вошли:

Александр Демин, Тольятти - легкая атлетика

Софья Щепеткова, Тольятти - легкая атлетика

Николай Клюкин, Ставропольский район - легкая атлетика, стрельба

Вера Карягина, Сергиевский район - стрельба

Ирина Ушакова, Самара - шахматы

Александр Рябов, Сергиевский район - шахматы

Татьяна Удалова, Тольятти - настольный теннис, плавание

Виктор Шепелев, Самара - настольный теннис

Финалисты будут соревноваться в личном и командном зачете в 8 видах спорта. Традиционно в рамках мероприятия состоится выполнение нормативов ГТО.

Одна из задач проекта - популяризация физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям. Уникальный формат Спартакиады для лиц старшего возраста уже более десяти лет вовлекает десятки тысяч пенсионеров в занятия спортом и позиционирует Россию как страну возможностей для активного долголетия.