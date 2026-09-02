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VII Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» пройдет в Самарской области

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VII Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» пройдет в Самарской области

С 8 по 27 сентября 2026 года в Самарской области пройдет VII Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями, балетами на сценах ведущих учреждений региона.

Откроется фестиваль 8 сентября премьерой оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Опера написана молодым Шостаковичем в период авангардных экспериментов.

9 сентября на сцене Самарской филармонии состоится концерт «От Шостаковича до наших дней», посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России. В программе симфоническая и эстрадная музыка самарских композиторов в исполнении академического симфонического оркестра Самарской филармонии, Самарского концертного Духового оркестра и Государственного Волжского народного хора им. П. Милославова.

«Фестиваль стал для Самарской губернии доброй традицией. Каждый год фестиваль объединяет звезд мирового уровня, начинающих музыкантов и ценителей таланта композитора, создавая уникальную атмосферу, где звучат великие произведения Шостаковича и современных авторов», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках фестиваля пройдет концерт «Композиторы России» на малой сцене Самарского театра оперы и балета прозвучит камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка как выдающихся корифеев XX века Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского, так и современных российских композиторов - Павла Левадного, Леи Витковской, Василия Тонковидова, Илоны Дягилевой, Александра Бердюгина, Светланы Мышиной, Аллы Виноградовой и Марка Левянта.

Впервые в Самаре покажут русский фьюжн-проект «Из варяг в греки» с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества «этно-сфера», музыкального руководителя Дмитрия Волосникова, солиста Сергея Старостина (вокал, гусли, рожок г. Москва), композитора Сергея Филатова (г. Москва) и академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

16 и 17 сентября на сцене театра оперы и балета будут представлены два одноактных балета на музыку Д.Шостаковича «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония», в которых примут участие звезды балета Мариинского театра - Кимин Ким, Мария Ширинкина и лауреат театральной премии «Золотая Маска» Юрий Смекалов. Здесь же Юрий Смекалов представит танец-балет «Шинель» по знаменитой повести Н. Гоголя, соединивший в себе живую музыку, танец и слово в фантазиях постановщика.

17 сентября в Тольятти состоится концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова с участием известной оперной певицы, лауреата Национальной оперной премии «Онегин» Полины Шамаевой. В программе прозвучат произведения Д. Шостаковича, М. Мусоргского и М. Вайнберга.

Среди ярких коллективов, гостей фестиваля, знаменитый «Страдивари-ансамбль». Солист и дирижер – румынский скрипач-виртуоз Лоренц Настурика-Гершовичи. В исполнении коллектива музыкантов, играющих на инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков прозвучат произведения Д. Шостаковича, Б. Бриттена, И. Стравинского и А. Пьяццоллы.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус (баритон), победитель проекта «Большая опера – 2025» на канале «Россия Культура» Алексей Курсанов (тенор) и оркестр филармонии под управлением маэстро Дениса Власенко представят «Антиформалистический раёк» – одно из самых острых и ироничных сочинений Шостаковича. Гостями фестиваля на сцене Самарской филармонии станут музыканты из Армении - «Трио имени Хачатуряна» с интереснейшей программой музыки А. Хачатуряна и Д. Шостаковича.

25 сентября – в день 120-летия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – на сцене филармонии выступит Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Выдающейся коллектив - один из старейших симфонических коллективов страны, которому в этом году исполняется 90 лет. Художественный руководитель и дирижер Филипп Чижевский – двукратный обладатель Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В программе – Восьмая симфония Д. Шостаковича и Хорал И. С. Баха.

Помимо концертов и спектаклей в программе фестиваля встреча с известными российскими музыковедами и журналистами на конференции «Школа культурной журналистики», международная научно-практическая конференция «Шостакович и современность», которая посвящена 120-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича, 85-летию Самарской организации Союза композиторов России и 55-летию Самарского государственного института культуры, лекция доктора исторических наук, заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича Юлии Кантор «Тайной сверкая и назвавши себя «Седьмая». Ленинградская симфония: факты и образы».

22 сентября в 13:00 в Самарском государственном институте культуры пройдет мастер-класс Карэна Шахгалдяна (Трио имени Хачатуряна, Армения), а 25 сентября в 11:30 в Галерее современного искусства Виктория состоится творческая встреча с художественным руководителем Государственного Академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова - Филиппом Чижевским.

Закрытие фестиваля состоится в Самарской филармонии 27 сентября с участием звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной (сопрано), знаменитого венгерского скрипача Кристофа Барати и   Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. В программе – Дмитрий Шостакович, Концерт №1 для скрипки с оркестром, арии из опер Дж. Верди, Ш.Гуно, Дж. Пуччини и др.

Подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно получить на сайтах Самарского академического театра оперы и балета им. д. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области.

 

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