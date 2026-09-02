В Самаре пройдет мастер-класс "Школа культурной журналистики"

Самарское областное отделение Союза журналистов России приглашает на мастер-класс (конференцию)"ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ"



Дата: 6 сентября 2026 г.

Начало – в 11.00.

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.



«Школа культурной журналистики» проводится в рамках VII международного Фестиваля искусств «Шостакович над временем», который будет проходить в Самаре и Тольятти с 6 по 27 сентября.



В рамках конференции «Школа культурной журналистики» ведущие обсудят с аудиторией важнейшие темы современной музыкальной журналистики:

– «Как писать о современной музыке: фокусы внимания критика» (Е. Кривицкая),

– «Что такое хорошо и что такое плохо в современной музыкальной журналистике и критике? Достижения и ошибки, идеи и тренды на примере работ, присланных

на соискание первой премии АМК «Диапазон» (Москва, 2025)»

(О. Русанова),

– «Путь текста в театре» (М. Гайкович).



Актуальность поставленных вопросов отражает значимые культурные процессы как в отечественной, так и в зарубежной музыкальной жизни XXI века.



Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская организация Союза композиторов России.



Эксперты:

– Евгения Кривицкая — лауреат Премии Москвы, профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;

– Ольга Русанова — лауреат Премии Москвы и «Радиомания», музыкальный обозреватель «Радио России».

– Марина Гайкович – музыковед, музыкальный критик, начальник литературно-издательского отдела Большого театра, эксперт и член жюри фестиваля «Золотая маска» и др. фестивалей.

Модератор мероприятия – Марк Левянт, народный артист России, председатель Самарской организации Союза композиторов России.



Всем участникам конференции от Союза журналистов будет подарена книга А.Солоницына "Письма о

сокровенном", посвященная композитору Дмитрию Шостаковичу.



Заявки на участие в мастер-классе и аккредитацию принимаются до 4 сентября (до 22.00).



Заявки отправлять на почту: spress@samtelecom.ru, указав название организация, Ф.И.О. участника, тел. контакта.