В Самаре пройдет мастер-класс "Школа культурной журналистики"

Самарское областное отделение Союза журналистов России приглашает на мастер-класс (конференцию)"ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ"
Дата: 6 сентября 2026 г.
Начало – в 11.00.
Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.
«Школа культурной журналистики» проводится в рамках VII международного Фестиваля искусств «Шостакович над временем», который будет проходить в Самаре и Тольятти с 6 по 27 сентября.
В рамках конференции «Школа культурной журналистики» ведущие обсудят с аудиторией важнейшие темы современной музыкальной журналистики:
– «Как писать о современной музыке: фокусы внимания критика» (Е. Кривицкая),
– «Что такое хорошо и что такое плохо в современной музыкальной журналистике и критике? Достижения и ошибки, идеи и тренды на примере работ, присланных
на соискание первой премии АМК «Диапазон» (Москва, 2025)»
(О. Русанова),
– «Путь текста в театре» (М. Гайкович).
Актуальность поставленных вопросов отражает значимые культурные процессы как в отечественной, так и в зарубежной музыкальной жизни XXI века.
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская организация Союза композиторов России.
Эксперты:
– Евгения Кривицкая — лауреат Премии Москвы, профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;
– Ольга Русанова — лауреат Премии Москвы и «Радиомания», музыкальный обозреватель «Радио России».
– Марина Гайкович – музыковед, музыкальный критик, начальник литературно-издательского отдела Большого театра, эксперт и член жюри фестиваля «Золотая маска» и др. фестивалей.
Модератор мероприятия – Марк Левянт, народный артист России, председатель Самарской организации Союза композиторов России.
Всем участникам конференции от Союза журналистов будет подарена книга А.Солоницына "Письма о
сокровенном", посвященная композитору Дмитрию Шостаковичу.
Заявки на участие в мастер-классе и аккредитацию принимаются до 4 сентября (до 22.00).
Заявки отправлять на почту: spress@samtelecom.ru, указав название организация, Ф.И.О. участника, тел. контакта.