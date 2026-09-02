Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 3%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В торжественной обстановке 14 ребят получили из рук министра культуры региона Ирины Калягиной студенческие билеты.
Самарское хореографическое училище в этом году отмечает свой юбилейный двадцатый учебный год
Заведующая отделением медико-психологической помощиг Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская: "Для ребенка , в первую очередь, родители являются авторитетом."
Медицинский психолог: 5 правил, как замотивировать ребенка заниматься спортом
«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО»
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев посетил производственную площадку и ознакомился с ходом проектных работ.
В Тольятти инвестор модернизирует металлургический комплекс с объемом инвестиций 12 млрд рублей
В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования.
Самарская область - в ТОП-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования
5 сентября в 17:00 в Самаре, на территории летнего театра Струковского сада, состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Героя Труда России, народного артиста России Виктора Елис
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии выступит в Самаре к 440-летию города
2 сентября в Самаре было открыто движение по капитально отремонтированной улице Дачной. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 640 метров.
Улица Дачная в Самаре введена в эксплуатацию после капремонта
Более 2 тысяч человек посетили туристический информационно-справочный центр с ярмарочными павильонами в Самаре за лето.
В Самаре подвели промежуточные итоги работы городского информационно-справочного центра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.75
0.37
EUR 100.6
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 3%

281
Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 3%

В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29,2 тыс. автомобилей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам восьми месяцев текущего года объем продаж составил 212,3 тыс. автомобилей, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года. Об этом в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили «Известиям» 2 сентября.

Лидером продаж остается модель Lada Granta: за месяц реализовано 11,2 тыс. автомобилей (динамика не уточняется). Продажи Lada Vesta в августе достигли 5739 автомобилей, что на 3,4% превышает июльский результат.

Рост относительно июля также показало семейство Lada Largus: в августе было продано 3243 автомобиля, что на 7,7% больше, чем месяцем ранее.

Также на АвтоВАЗе отметили, что стабильные показатели сохранила Lada Iskra, продажи которой составили 3292 автомобиля. Объем продаж семейства Niva (Legend и Travel) в минувшем августе составил 5361 внедорожник.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ запустил обновленную Lada Niva Legend
30 августа 2026, 15:28
АвтоВАЗ запустил обновленную Lada Niva Legend
В компании позиционируют обновленную Lada Niva Legend как машину, которая сохранила все свои знаменитые внедорожные качества, но при этом стала заметно... Новости компаний
1197
"Автоваз" возобновил работу после корпоративного отпуска
17 августа 2026, 11:38
"Автоваз" возобновил работу после корпоративного отпуска
За три недели было выполнено более 13 тыс. работ, затраты на которые превысили 375 млн рублей. Новости компаний
2563
АвтоВАЗ сообщил о расширении географии фирменной подписки
09 августа 2026, 12:49
АвтоВАЗ сообщил о расширении географии фирменной подписки
Помимо этого, в сентябре 2026 года в списке доступных для аренды машин появится Lada Largus. Новости компаний
3064
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
285
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
355
Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной – одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году.
1 сентября 2026  17:03
Вячеслав Федорищев в День знаний посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
700
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета посвященном Дню знаний.
1 сентября 2026  15:29
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний
715
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
1 сентября 2026  13:25
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
609
Весь список