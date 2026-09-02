Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 3%

В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29,2 тыс. автомобилей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам восьми месяцев текущего года объем продаж составил 212,3 тыс. автомобилей, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года. Об этом в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили «Известиям» 2 сентября.

Лидером продаж остается модель Lada Granta: за месяц реализовано 11,2 тыс. автомобилей (динамика не уточняется). Продажи Lada Vesta в августе достигли 5739 автомобилей, что на 3,4% превышает июльский результат.

Рост относительно июля также показало семейство Lada Largus: в августе было продано 3243 автомобиля, что на 7,7% больше, чем месяцем ранее.

Также на АвтоВАЗе отметили, что стабильные показатели сохранила Lada Iskra, продажи которой составили 3292 автомобиля. Объем продаж семейства Niva (Legend и Travel) в минувшем августе составил 5361 внедорожник.