АвтоВАЗ запустил обновленную Lada Niva Legend

«АвтоВАЗ» запустил поставки серьезно доработанной версии легендарного внедорожника. Автомобиль получил новый двигатель, а в салоне впервые за почти 50-летнюю историю модели появилась подушка безопасности, пишет URA.RU.

В компании позиционируют обновленную Lada Niva Legend как машину, которая сохранила все свои знаменитые внедорожные качества, но при этом стала заметно комфортнее и безопаснее для обычных городских поездок. Трехдверный внедорожник по-прежнему оснащается постоянным полным приводом, у него несущий кузов, есть понижающая передача в трансмиссии и высокий дорожный просвет. Благодаря этому он одинаково хорошо подходит для передвижения по плохим дорогам, грунтовкам и бездорожью, а также для повседневного использования в городских условиях.