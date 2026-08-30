В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно», — сказал он.

По словам Боярского, злоупотреблять этими сервисами точно не стоит, поскольку это может завести пользователей в те уголки интернета, от опасности которых государство пытается их оградить. Боярский подчеркнул, что сам не использует VPN-сервисы.

Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков рассказывал, что бесплатные VPN-сервисы создают иллюзию защиты, но их бизнес-модель строится на монетизации пользовательских данных. Когда пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе — история посещений, поисковые запросы и геолокация продаются рекламным сетям и аналитическим компаниям.

Некоторые бесплатные сервисы подменяют рекламу в браузере, встраивают партнерские ссылки или перенаправляют на фишинговые сайты, предупреждает эксперт. Еще один скрытый риск — подмена SSL-сертификатов, когда VPN расшифровывает защищенный трафик, чтобы видеть пароли, номера карт и сообщения. Бесплатный VPN может использоваться для разовых задач, но для постоянного использования, особенно с банковскими приложениями, он не подходит, пояснил Щербаков.