Я нашел ошибку
Главные новости:
Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России
Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России
В Самаре столкнулись две легковушки и грузовик
В Самаре столкнулись две легковушки и грузовик
С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска
С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска
мошенники под видом работников ЖКХ пытаются обмануть владельцев жилья
Мошенники под видом работников ЖКХ пытаются обмануть владельцев жилья
В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на на сдобные хлебобулочные изделия
В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на на сдобные хлебобулочные изделия
В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли
В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли
Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы
Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы
В Самаре нашли пропавшего подростка
В Самаре нашли пропавшего подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.6
-0.35
EUR 99.68
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

84
Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.

"Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли", — заявил министр в преддверии ВЭФ.

Никитин добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга.

"Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла", — отметил он.

Овербукинг, пояснил Никитин, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в данной сфере.

"Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок", — подчеркнул глава Минтранса.

В частности, словам Никитина, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира. Перевозчика обяжут предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций.

"Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее", — перечислил глава ведомства.

Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов, отметил министр.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
29 августа 2026  13:10
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
622
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан 28 августа.
28 августа 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре
1038
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
652
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
1032
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
1330
Весь список