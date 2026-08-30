Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.

"Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли", — заявил министр в преддверии ВЭФ.

Никитин добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга.

"Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла", — отметил он.

Овербукинг, пояснил Никитин, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в данной сфере.

"Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок", — подчеркнул глава Минтранса.

В частности, словам Никитина, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира. Перевозчика обяжут предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций.

"Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее", — перечислил глава ведомства.

Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов, отметил министр.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.