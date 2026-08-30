В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на на сдобные хлебобулочные изделия

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе булочки, плюшки, сдобу и лепешки. Об этом 30 августа сообщили в Росстандарте.

«В качестве обязательных требований в стандарт включена информация с рецептурой всех изделий, технологией приготовления теста и вариантами и нормами замены сырья», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Новый стандарт разработали взамен документа, принятого около 40 лет назад. Как поясняли в Росстандарте, прежний ГОСТ уже не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий и экономическим и социальным потребностям.

Новый ГОСТ распространяется на изделия из пшеничной хлебопекарной муки высшего или первого сорта с содержанием по рецептуре сахара и (или) масложировых продуктов не менее 14% от массы муки.

В документе перечислены виды изделий, которые могут производиться по стандарту. Среди них бриошь, булочки «Гражданская» и «Веснушка», сдобная булочка с помадой, ватрушка с творогом, крендель «Выборгский», различные виды лепешек и сдобы. Для изделий установлены диапазоны массы, а также требования к внешнему виду, форме, поверхности, цвету, вкусу, запаху и состоянию мякиша.

ГОСТ также устанавливает сроки максимальной выдержки изделий на предприятии после выпечки. Для продукции массой более 200 граммов этот срок составляет не более 10 часов, а для изделий массой 200 граммов и менее — не более шести часов.

Для упакованных изделий стандарт рекомендует срок годности до трех суток при массе более 200 граммов и до двух суток при массе 200 граммов и менее. Для неупакованной продукции срок годности составляет 24 часа.

Отдельное внимание в документе уделено рецептурам и технологии производства. В ГОСТ включены требования к составу изделий, приготовлению теста, а также варианты допустимой замены сырья. Например, белый сахар может заменяться жидким сахаром, прессованные дрожжи — сухими дрожжами или дрожжевым молоком, а обычная пищевая соль — йодированной.

Кроме того, стандарт содержит расчетные показатели пищевой ценности изделий — содержание белков, жиров и углеводов, а также калорийность на 100 граммов продукта.