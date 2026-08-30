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Мошенники под видом работников ЖКХ пытаются обмануть владельцев жилья

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мошенники под видом работников ЖКХ пытаются обмануть владельцев жилья

В мессенджерах активизировались мошенники, которые пытаются обмануть собственников жилья под видом сотрудников управляющих компаний. Об этом 30 августа агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Особенно уязвимыми перед такой подачей оказываются пожилые люди, которые привыкли доверять устной речи и боятся получить завышенные начисления за коммунальные услуги», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, злоумышленники предлагают участникам чатов прослушать аудиосообщение якобы от управляющей компании. В нем говорится о техническом сбое и необходимости срочно передать показания счетчиков воды или электроэнергии.

После этого мошенники отправляют в чат контакт якобы диспетчера либо ссылку на фальшивый аккаунт управляющей организации. Использование голосовых сообщений и имитация общения от имени реального соседа, по словам эксперта, помогают злоумышленникам создать ощущение достоверности.

Особенно уязвимыми перед такой схемой могут оказаться пожилые люди. Мошенники могут использовать их опасения по поводу возможных завышенных начислений за коммунальные услуги.

После перехода по подозрительной ссылке или звонка злоумышленники, представляясь сотрудниками ЖКХ, пытаются получить коды из СМС, персональные данные или банковские реквизиты. В качестве предлога они могут обещать перерасчет коммунальных платежей.

Эксперт рекомендует не передавать показания приборов учета по случайным ссылкам и контактам из домовых чатов. Для этого следует использовать предусмотренные договором управления способы — личный кабинет, официальное мобильное приложение или другие подтвержденные каналы управляющей организации.

Неожиданные сообщения с требованием срочно предоставить данные или перейти по ссылке должны стать поводом для дополнительной проверки информации.

Теги: Мошенники

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