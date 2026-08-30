С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска

Работодатель в соответствии с новыми правилами, вступающими в силу с 1 сентября 2026 года, может отозвать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда. Но это возможно только при условии чрезвычайных обстоятельств - для предотвращения ЧС или ликвидации его последствий, сообщила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Ранее сотрудников, работающих на вредных производствах, было нельзя отзывать из отпуска.

"Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. <..> С 1 сентября <...> отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах. Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований: предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия", - сказала Подольская.

По ее словам, обязательным условием является доказанная необходимость непосредственного участия конкретного работника исходя из его трудовой функции, а самого факта возникновения чрезвычайной ситуации для отзыва недостаточно. Для защиты прав этой категории работников предусмотрен комплекс гарантий: письменное согласие работника на отзыв остается обязательным; часы работы в период отзыва подлежат оплате не менее чем в двойном размере; неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение рабочего года либо присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

Новые правила не расширяют произвольные полномочия работодателя, а формируют механизм, позволяющий в исключительных ситуациях оперативно привлекать профильных специалистов для предотвращения или устранения последствий чрезвычайных обстоятельств при одновременном обеспечении их трудовых прав и дополнительных гарантий, добавила эксперт.