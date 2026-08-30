В Самаре столкнулись две легковушки и грузовик

29 августа на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало два человека, еще один - погиб.

Так, в Кировском районе Самары в 08:10 47-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигалась по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова с поворотом налево на улицу Георгия Димитрова в направлении Московского шоссе. В пути следования, возле дома № 241, допустила столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ 27112С, под управлением 21-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении по улице Стара-Загора со стороны улицы Ташкентской в направлении проспекта Кирова. От удара ГАЗ 27112С отбросило на автомашину LADA Kalina, под управлением 20-летней женщины, которая стояла в плотном потоке для осуществления поворота налево. Водителю LADA назначено стационарное лечение.