Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября в Самаре

1 сентября в Самарской области ожидается теплая погода с небольшими дождями.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на 1 сентября в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, +7...+12°С, ветер южный 4–9 м/с. Днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, воздух прогреется до +20...+25°С, ветер юго-западный 6–11 м/с.

По данным Яндекс Погоды, в Самаре 1 сентября днем будет +24°С, малооблачно, ощущается как +22°. Утром +18°С, пасмурно, ветер юго-западный 3,2 м/с с порывами до 13 м/с. Вечером +21°С, облачно с прояснениями, ночью +16°С, малооблачно, пишет Самара-КП.