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С 1 января в России начнет действовать новый стандарт для пива

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С 1 января в России начнет действовать новый стандарт для пива

С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый стандарт для пива, который конкретизирует требования к составу напитка. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин в интервью ТАСС.

Согласно готовящимся изменениям, доля солода в продукции должна составлять не менее 80 процентов, а несоложеных ингредиентов — не более 20. При этом депутат уточнил, что содержание сахаросодержащих продуктов ограничат двумя процентами, а добавление спирта будет запрещено: допускается только естественное брожение.

Если продукт не будет соответствовать требованиям, его нельзя будет маркировать как пиво — он будет относиться к пивным напиткам. Новый ГОСТ Р 72295-2025 заменит стандарт, действующий с 2012 года, и будет распространяться в том числе на безалкогольную продукцию.

Обновить стандарт для пива еще в 2023 году предлагали в Союзе российских пивоваров (СРП). По их мнению, изменения помогут защитить потребителей от напитков, в которых используют заменители солода.

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