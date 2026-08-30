Уроженка Самары пропала без вести во время наводнения в Непале

Жительница Самары не выходит на связь после наводнения в Непале. Информация об этом опубликована в соцсетях, пишет Самара-АиФ.

34-летняя Людмила долго жила в Самаре, а затем переехала в Германию, а оттуда перебралась в США. Она отправилась в Тибет, поскольку увлекалась буддизмом и индуизмом.

Сейчас она в списке без вести пропавших, составленном американцами. Друзья пишут, что её не могут найти уже несколько дней.

Наводнение произошло в результате обрушения части ледника Гангбху после землетрясения. За считанные секунды поток воды уничтожил целый город, оставив лишь руины. По последним данным, погибли 675 человек, ещё не менее 2 400 числятся пропавшими без вести.