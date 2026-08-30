Самарец избил сожительницу, та умерла

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в августе 2026 года между фигурантом и его 33-летней сожительницей, находящимися в квартире по месту жительства, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес многочисленные удары различными деревянными и металическими предметами женщине по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.