Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем с курьерами

В России наблюдается всплеск мошеннических схем с участием курьеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников финансового рынка.

По итогам второго квартала 2026 года количество операций без добровольного согласия клиентов достигло 458,6 тысячи, отметили в Центробанке (ЦБ). За это время злоумышленники похитили у граждан в общей сложности 7,3 миллиарда рублей, уточнили в регуляторе.

При этом в последнее время мошенники стали чаще использовать курьеров для получения денежных средств обманным путем, добавили в Т-Банке. Для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки. Доверчивые соискатели зачастую не подозревают, что участвуют в незаконных операциях.

Наниматель предлагает доставлять ценные посылки вроде документов или наличных, курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, не подозревая, что находится внутри. Сейчас подобного рода схемы активно набирают обороты, резюмировали в финансовой организации, призвав граждан быть бдительнее и не поддаваться на такого рода уловки.