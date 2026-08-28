В работе «Википедии» в России произошел сбой

В работе электронной библиотеки «Википедия» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

На проблемы в работе сервиса пожаловались жители нескольких регионов России. Больше всего обращений поступило из Московской области, Москвы, Республик Хакасия и Адыгея, а также из Нижегородской области.

Сообщения пользователей из России о том, что сайт «Википедии» не открывается, стали появляться в ночь на 28 августа около 01:30 (по московскому времени).

Причины неполадок в работе интернет-ресурса не уточняются, пишет Лента.