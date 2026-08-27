Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти водитель сбил 12-летнего мальчика
В Тольятти водитель сбил 12-летнего мальчика
Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей
Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля
В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля
В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка
В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
В Самарской области спасли троих сапбордистов
В Самарской области спасли троих сапбордистов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка

86
В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка

ГУ МВД России по Самарской области обращает ваше внимание на крайне опасный вид мошенничества, жертвой которого недавно стала 15‑летней девочка. Ей в мессенджере позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом «спасения» родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам запугал подростка. Злоумышленник убедил девочку, что для предотвращения беды нужно передать все деньги из домашнего сейфа «на проверку».

В результате ребёнок не только раскрыл свой адрес, но и лично впустил мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, после чего в ближайшем магазине приобрел инструменты, вернулся в квартиру, взломал сейф и похитил из него 9 миллионов рублей. Лишь вечером, когда родители вернулись с работы, девочка рассказала о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Просим вас провести с детьми серьёзный разговор о правилах цифровой безопасности. Объясните подросткам, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют передачи денег, не просят переводить средства «на безопасные счета» и не решают вопросы по телефону или в мессенджерах. Любые подобные требования — верный признак мошенничества. Научите ребёнка: при поступлении подозрительных звонков или сообщений он должен немедленно прекратить общение и сразу же рассказать обо всём вам. Договоритесь о кодовой фразе или простом сигнале, который поможет ребёнку в стрессовой ситуации быстро дать понять, что он находится в опасности и нуждается в помощи.

Сохраняйте бдительность и регулярно напоминайте детям о рисках общения с незнакомцами в сети. Если вы или ваши близкие столкнулись с попыткой мошенничества — незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 112 или в ближайший отдел полиции.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Отрадном жертвой мошенников стал местный житель и лишился 900 тысяч рублей
26 августа 2026, 09:24
В Отрадном жертвой мошенников стал местный житель и лишился 900 тысяч рублей
Всё началось с звонка якобы от сотрудников домофонной службы. Потерпевшему сообщили, что для доступа в подъезд на телефон поступит четырёхзначный код. Криминал
442
Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы — инженер 1987 года рождения, пенсионерка 1948 года рождения и домохозяйка 1978 года рождения.
20 августа 2026, 10:25
Инженер, пенсионерка и домохозяйка из Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы
Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы — инженер 1987 года рождения, пенсионерка 1948 года рождения и домохозяйка 1978 года... Общество
725
Обманутая жительница Красноярского района позвонила дочери, которая посоветовала срочно обращаться в полицию. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут мошенников.
19 августа 2026, 10:57
В Красноярском районе местная жительница отдала мошенникам 500 000 рублей
Обманутая жительница Красноярского района позвонила дочери, которая посоветовала срочно обращаться в полицию. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции... Общество
734
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
76
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
122
В среду, 26 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел стратегическую сессию, посвященную применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, «ИИ в медицине: три уровня зрелости — от пилота до повседневности».
26 августа 2026  19:44
Губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения по работе с ИИ для повышения качества медицинских услуг
596
Губернатор Вячеслав Федорищев и команда Правительства Самарской области во вторник, 25 августа, вторую половину дня провели в Чапаевске.
26 августа 2026  14:36
Вячеслав Федорищев проконтролировал исполнение поручений по развитию Чапаевска
723
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
26 августа 2026  13:52
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
661
Весь список