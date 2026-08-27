В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка

ГУ МВД России по Самарской области обращает ваше внимание на крайне опасный вид мошенничества, жертвой которого недавно стала 15‑летней девочка. Ей в мессенджере позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом «спасения» родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам запугал подростка. Злоумышленник убедил девочку, что для предотвращения беды нужно передать все деньги из домашнего сейфа «на проверку».

В результате ребёнок не только раскрыл свой адрес, но и лично впустил мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, после чего в ближайшем магазине приобрел инструменты, вернулся в квартиру, взломал сейф и похитил из него 9 миллионов рублей. Лишь вечером, когда родители вернулись с работы, девочка рассказала о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Просим вас провести с детьми серьёзный разговор о правилах цифровой безопасности. Объясните подросткам, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют передачи денег, не просят переводить средства «на безопасные счета» и не решают вопросы по телефону или в мессенджерах. Любые подобные требования — верный признак мошенничества. Научите ребёнка: при поступлении подозрительных звонков или сообщений он должен немедленно прекратить общение и сразу же рассказать обо всём вам. Договоритесь о кодовой фразе или простом сигнале, который поможет ребёнку в стрессовой ситуации быстро дать понять, что он находится в опасности и нуждается в помощи.

Сохраняйте бдительность и регулярно напоминайте детям о рисках общения с незнакомцами в сети. Если вы или ваши близкие столкнулись с попыткой мошенничества — незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 112 или в ближайший отдел полиции.