В Красноярском районе местная жительница отдала мошенникам 500 000 рублей

Сначала женщине позвонил лжегазовщик, рассказал о необходимости создания личного кабинета. Через час позвонила неизвестная женщина и предупредила о мошенниках. Затем позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов и рассказала о программе защиты сбережений пенсионеров: специальный курьер заберет деньги на проверку и вернет в полном объеме. Взволнованная женщина передала курьеру под расписку 500 000 рублей.

После этого обманутая жительница Красноярского района позвонила дочери, которая посоветовала срочно обращаться в полицию. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут мошенников.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает главные правила:

Ни банки, ни полиция, ни госорганы никогда не просят по телефону коды из СМС, данные карты или переводы на «безопасные счета».

Любые финансовые требования по телефону — это мошенничество.

Если звонят с «срочным» финансовым вопросом — положите трубку и сами перезвоните в организацию по официальному номеру.

При малейших сомнениях обращайтесь в полицию. Особенно важно донести эти правила до пожилых родственников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.