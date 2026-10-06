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В общественном транспорте Самары доступна оплата проезда по геопозиции.

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В  общественном транспорте Самары запустили сервис оплаты проезда с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй».

В  общественном транспорте Самары запустили сервис оплаты проезда с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй». Главное преимущество новшества это удобство и простота. Сервис позволит оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания карты к терминалу – достаточно смартфона с доступом в интернет.

Оплата проезда доступна в приложении «2ГИС». Для этого необходимо открыть вкладку «Проезд», выбрать значок общественного транспорта и нажать кнопку «Оплатить проезд». Приложение определит местоположение пассажира и предложит на выбор подходящие маршруты. После подтверждения транзакции деньги списываются с привязанной к приложению банковской карты по регулируемому тарифу, а пользователю становится доступен электронный билет для предъявления контролеру. Новая форма оплаты ускоряет посадку – не нужно ждать своей очереди к валидатору. Это особенно выручает в часы пик и на оживлённых остановках.

Андрей Карпочев, руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара:
«Данная техника оплаты проезда уже реализована в 27 городах России. Удобство оплаты проезда в общественном транспорте - важная составляющая комфорта для пассажиров. Еще один быстрый и надежный способ, безусловно, будет способствовать и дисциплине с приобретением билетов. Надеемся, что оплата с помощью гео-позиционирования будет востребована у наших пассажиров».
Оплата по геопозиции доступна в транспортных средствах МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис».

 

Фото:   Департамент транспорта города Самары

Теги: Самара

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