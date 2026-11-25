В самарском «Сурдоцентре» в рамках Всероссийской недели «Открыто для всех», приуроченной к Международному дню инвалидов, прошёл День открытых дверей. Учреждение познакомило гостей со своей деятельностью и доступностью услуг для людей с инвалидностью. Участники смогли увидеть, как работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху.

В этом году «Сурдоцентр» отметил важную дату - 20 лет начала работы. Это уникальное учреждение до сих пор остается единственным в России бюджетным центром, предоставляющим комплексные социально-реабилитационные услуги инвалидам по слуху. Специалисты ежедневно помогают жителям Самарской области, оказывая услуги сурдоперевода, юридическую и психологическую поддержку, помощь в решении социально-бытовых вопросов. С 2010 года диспетчерская служба центра обеспечивает связь неслышащих людей с внешним миром, а реабилитационные программы помогают раскрыть потенциал каждого.

Как отмечают в учреждении, в диспетчерскую службу связи для инвалидов по слуху ежедневно поступают десятки звонков - просьбы самые разные: от записи к врачу до представления интересов в суде. Сурдопереводчик Кристина Шевченко всегда на связи со своими подопечными: «Мы всегда переводим - и в автобусах, и на улице. Они могут позвонить в любую секунду».

Новое направление работы центра - творческая мастерская, которая открылась в апреле. Ученицы изучают технику вязания крючком. Занятия, а значит, и общение, проходят каждый день. «Изначально это были простые узоры и изделия, а сейчас они уже вяжут сумки, косынки, платки и даже картины», - рассказывает Галина Вдовкина, сурдопереводчик.

Одно из важных направлений работы «Сурдоцентра» - «Школа для родителей глухих детей». Каждые две недели здесь собирается большая и дружная группа: слышащие родители и их неслышащие дети. Пока взрослые погружаются в мир русского жестового языка под руководством специалистов, дети тоже не остаются в стороне - вырезают, клеят, рисуют, раскрашивают. Параллельно с родителями они осваивают новые жесты и, что самое важное, учатся находить общий язык и общаться друг с другом.

В День открытых дверей в «Сурдоцентре» принимали студентов Самарского университета - в будущем им предстоит работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. «Посмотрев, как люди работают, хочется, честно, попробовать себя тоже в этой сфере. Многие люди с особенностями здоровья нуждаются в помощи и то, как помогают в этом центре - это очень ценно», - делится студентка первого курса Татьяна Липоткина.

Сегодня самарский «Сурдоцентр» готовит заявку для участия в федеральном конкурсе «Безграничные возможности». Суть проекта - обучение слышащих родителей языку жестов. Впервые такая услуга начала оказываться мамам и папам глухих детей в прошлом году. «Если они будут разговаривать со своим подросшим уже ребёнком на жестовом языке, конечно, им будет проще выстраивать коммуникацию, они будут видеть их проблемы, дети будут разговаривать с ними», - подчёркивает Анна Шеверёва, директор ГБУ Самарской области «Сурдоцентр». - За 20 лет «Сурдоцентр» стал вторым домом для тысяч людей. Мы гордимся нашим коллективом - профессионалами, которые ежедневно помогают неслышащим жителям региона быть услышанными. Благодарим наших клиентов за доверие, а партнёров - за поддержку. Впереди новые дела и новые победы».

Подробнее о самарском «Сурдоцентре» можно узнать на сайте учреждения www.surdocenter63.ru

Фото - ГБУ Самарской области «Сурдоцентр»