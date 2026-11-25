Госавтоинспекторы Самарской области регулярно проводят мероприятия, направленные на сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В рамках акции полицейские акцентировали внимание участников дорожного движения на необходимости неукоснительно соблюдать меры безопасности. С водителями госавтоинспекторы провели разъяснительные беседы, в ходе которых напомнили о важности заблаговременно снижать скорость вблизи образовательных организаций и призвали автолюбителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, а также учитывать возможные внезапные появления детей на проезжей части.

Отдельное внимание полицейские уделили просветительской работе с подрастающим поколением.

Так, в Красноярском районе состоялась совместная акция для школьников, организованная при участии специалистов Центра по профилактике детского дорожно‑транспортного травматизма, Госавтоинспекции и «Движения Первых».

Обучение проходило в доступной для детей игровой форме: с помощью персонажа Светофорыча ребята повторили базовые правила перехода проезжей части, разобрали значение сигналов светофора, основных дорожных знаков и разметки.

В завершение мероприятий полицейские призвали участников быть внимательными и старого соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области