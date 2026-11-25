В Самаре для горожан, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников, открыли горячую линию. Обращаться можно по телефонам 8 (846) 930-81-12 и 8 (846) 372-58-20. На ликвидацию последствий выделят региональные и городские выплаты.

Спецкомиссии обследуют известные адреса. Большую часть зданий уже проверили. Сейчас — в частном секторе. Плюс начались неотложные работы городских служб и управляющих компаний, пишет Самара-МК.

Стоимость менее приоритетных определяется, средства в бюджете города и области предусмотрены.

Бригады ресурсоснабжающих компаний после получения допуска приступили к устранению повреждений в Куйбышевском районе. Электро- и газоснабжение, а также отопление восстановят в ближайшее время.

Носков предупредил о возможной активизации мошенников, которые объявляют сборы помощи несуществующим пострадавшим. Правоохранители отслеживают такие сообщения, а горожан призвали быть внимательными.

А в Новокуйбышевске в результате атаки БПЛА 25 ноября без света остались 70 МКД, четыре школы, два детсада и одно медучреждение.