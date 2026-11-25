Утром в среду, 25 ноября, в Самарской области начались перебои с электроэнергией. Это связано с массовой атакой беспилотников на регион, пишет 63.ру.

Около 04:00 в некоторых районах Самары заработали сирены, чуть позже — уже во всем городе. Также местные жители сообщали о взрывах в южной части города. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, за ночь в небе над Самарской областью сбили больше 145 украинских БПЛА.

«Есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения. Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефону: 112», — написал у себя в соцсетях губернатор.

Кроме того, в Куйбышевском районе скорректировали режим работы общественного транспорта. Также в некоторых школах изменили график занятий или вовсе отменили уроки.