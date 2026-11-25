Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в ВК:

"Уважаемые жители!

Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ.

С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь.

Мы продолжаем собирать информацию. Работает оперативный штаб. Есть последствия «на земле», которые вы видите, в том числе, сами. Но напоминаю, что нельзя работать на врага. Не публикуйте фото, видео, на которых видны последствия атаки. Предусмотрено административное наказание за подобные действия

Некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей.

Также есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения.

Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефону: 112."