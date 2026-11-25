Мошенники продолжают использовать поддельные аккаунты, выдавая себя за известных людей, руководителей государственных органов и организаций. Для этого они копируют имена, фотографии и другие общедоступные сведения из настоящих профилей.

Злоумышленники используют различные схемы: распространяют недостоверную информацию, предлагают участие в фиктивных инвестиционных проектах, выманивают деньги или пытаются получить персональные данные пользователей.

Для большей убедительности преступники также могут использовать поддельные видео- и аудиозаписи, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, запомните главные правила безопасности - с осторожностью относитесь к просьбам срочно перевести деньги, сообщить личные данные или перейти по ссылке.

При любых признаках мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию.