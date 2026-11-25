Жители сняли на видео, как десятки птиц сбиваются в стаи у берега, а прохожие кормят их хлебом прямо у таблички с запретом. «КП-Самара» поговорила с экспертами и выяснила, почему утки не улетают на юг, чем опасен хлеб и что с птицами будет, когда ударят морозы.

В конце ноября парк Гагарина в Самаре превратился в настоящую утиную столицу. На кадрах, которыми поделились горожане, десятки птиц сбились в стаю у берега, а рядом стоят люди и бросают им хлеб. При этом рядом висит табличка, которая прямо запрещает это делать.

«Самарские утки знают, где можно вкусно покушать. В парке Гагарина с каждым годом становится все больше пернатых попрошаек», — написал автор видео.

Самарский орнитолог, создатель центра реабилитации птиц «Крылья небес» Галина Шевлякова объяснила, что причина массового скопления уток в городе — сочетание двух факторов: аномально теплой осени и человеческой доброты.

«Зимы стали теплее, да и люди сердобольные все лето подкармливают. Что категорически нельзя было делать. Но если на следующий год попробовать не кормить уток, возможно, кто-то и мигрирует. Но не все. Сейчас помимо уток еще некоторые виды птиц не мигрируют. Все это связано с погодными условиями — осень в этом году была теплая», — рассказала «КП-Самаре» Шевлякова.

Она отметила: если ударят сильные морозы и водоем замерзнет, большая часть птиц погибнет, если не найдет открытый источник воды. Но сейчас, когда зима уже на носу, кормить их все равно нужно — они привыкли к подкормкам. Главное — делать это правильно.



Многие самарцы уверены, что страшилки про хлеб преувеличены. Галина Шевлякова опровергла это мнение.

«Кормить хлебом нельзя. Это не миф. Есть данные: брали анализы у уток, делали микроскопию помета. Там огромное количество грибов в кишечнике, брожение. Это, конечно, не только с хлебом связано, но он тоже провоцирует рост. Такая птица естественно долго не проживет».



Рядом с местом, где кормят уток, висит табличка с запретом — но горожане ее игнорируют и продолжают бросать птицам хлеб.



Старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета, заместитель председателя самарского отделения Союза охраны птиц России Иван Павлов в разговоре с «Комсомолкой» добавил важную деталь: ситуация в парке Гагарина — не финал, а промежуточная точка.

«По наблюдениям предыдущих лет, в парке Гагарина утки держатся до выпадения более-менее глубокого снега, а потом они рассредоточиваются в других местах. Зимой в парке Гагарина уже не отмечаются, если отмечаются, то единичные случаи. Хотя сейчас их там порядка больше пятисот штук».

По его словам, после снега утки могут появиться в других городских локациях — например, в лесопарке на улице Шверника. То есть погодные изменения влияют на распределение птиц в городе.

Массовое скопление уток — это не только птичий вопрос, но и экологический. Павлов объяснил, что происходит с водой, когда в ней живет и испражняется полтысячи птиц.

«Если водоем небольшой, неглубокий, тем более искусственный, с бетонированными стенами, где нет полноценного донного грунта с микроорганизмами, перерабатывающими азот из мочевины и мочевой кислоты, которые утки выделяют, — происходит эвтрофикация. То есть переизбыток биогенных веществ, который может вызывать массовое цветение».

Он отметил: с озером в парке Металлургов проблему решили, заселив его определенными культурами водорослей и рыбой, которые перерабатывают органику. С парком Гагарина это сделать сложнее из-за бетонных стен. Но в Воронежских озерах, где экосистема устоявшаяся, природа справляется сама.

Павлов подчеркивает: то, что утки остаются в городе, — не аномалия, а процесс урбанизации, который идет давно.

«Дикие утки людей к себе не пускают. Те, которые живут в городе, они дикие, не ручные, но при этом адаптируются к соседству с человеком. Город разрастается, появляются свободные ниши, которые птицы умудрились занять. Это говорит об их экологической пластичности», — объясняет он.

По его словам, при перенаселении могут возникать эпидемии — это неизбежно. Но пока ситуация под контролем: массовой гибели уток не наблюдается, хотя несколько инцидентов было, и они, скорее всего, связаны с отравлением.

Если вы все-таки решили подкормить уток, вот безопасные варианты, которые советуют специалисты:

· Специальный комбикорм для водоплавающих птиц.

· Зерно: овес, ячмень, пшеница (можно слегка распаренные).

· Овощи: тертая морковь, капуста, листья салата.

· Кукуруза в небольших количествах.

И главное правило: кормить нужно на берегу, а не бросать еду в воду. Так остатки не будут гнить в пруду.

Фото: Дильдина Светлана