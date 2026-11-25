Зарево в центре Самары горожане увидели ночью 24 ноября. Один из читателей 63.RU снял пожар на видео.

На кадрах видно, что полыхает небольшое здание — судя по всему, деревянная двухэтажка. Слышны сирены, заметны проблесковые маячки пожарных машин.

Огонь заприметили многие жители из разных районов города.

Официальный комментарий ГУ МЧС России по Самарской области:«В 23:08 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном расселенном доме по адресу: Самарский район, ул. Галактионовская, 103. По прибытию к месту вызова установлено, что горение происходит на 2 этаже с выходом на кровлю.В 00:19 25.11.2026 пожар локализован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 9 единиц техники».