24 ноября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек, еще один погиб.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Октябрьском районе Самары, в 09:08 47‑летний мужчина, управляя автомашиной LADA Granta, двигался по улице 22-го Партсъезда со стороны улицы Ново-Садовой в направлении Московского шоссе. В пути следования, возле дома № 126А по Московскому шоссе, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на тротуар, где допустил наезд на 27-летнюю женщину. Пешеход госпитализирована.