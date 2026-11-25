Почти половина украинских беспилотников, уничтоженных российскими средствами ПВО за минувшую ночь, пришлась на Самарскую область. Всего над регионами страны 25 ноября сбили 305 БПЛА, из них 145 — над территорией нашей губернии.

По данным Министерства обороны России, беспилотники самолетного типа перехватили также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, пишет Самарская газета.

Губернатор Вячеслав Федорищев назвал ночную атаку на регион массированной. По его словам, для отражения нападения задействовали силы противовоздушной обороны и огневые группы.

Губернатор также сообщил о повреждениях на земле. В некоторых районах Самарской области произошло отключение электричества. Сейчас профильные службы работают над восстановлением ресурса. В ходе атаки погиб один человек.