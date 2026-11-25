Самарские власти согласовали архитектурный облик нового одноэтажного офисно-торгового комплекса. Здание возведут на 16 километре Московского шоссе в Самаре.

ООО производственно-коммерческая фирма «Росси» 17 ноября обратилось в министерство градостроительной политики региона за согласованием облика будущего торгового объекта на 16 км Московского шоссе. На участке площадью 2648 кв. м хотят построить одноэтажный офисно-торговый комплекс.

Через неделю, 24 ноября, согласование было получено, пишет СитиТрафик.