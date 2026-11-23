22 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Сергиевском районе в 18:15 водитель автомобиля ВАЗ-21703 - мужчина 2006 г.р. (стаж вождения менее 2 лет), осуществляя движение по ул. Пушкина в направлении ул. Школьной п. Суходол, напротив дома 34, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов: девушку и юношу 16 лет, находившихся на правой обочине по ходу движения автомашины (без цели перехода проезжей части). Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение.