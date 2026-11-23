В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Такую продолжительность праздничного отдыха 36% самарцев называют оптимальной. Еще 11% хотели бы отдыхать дольше — 12—14 дней. 1—3 дня достаточно 14% граждан, 4—6 дней — 13%, неделя устраивает 8%, 8—10 дней — 6%. Совсем обойтись без новогодних выходных готовы 3% респондентов. Средняя желаемая продолжительность отдыха составила 9 дней.



Женщины чаще мужчин одобряют официальные 11 дней: 40 и 32% соответственно. Мужчины же чаще выбирают отдыхать меньше — всего 1—3 дня или, напротив, дольше — 12—14 дней.



Молодежь до 35 лет заметно чаще поддерживает 11-дневные каникулы (46%), а также возможность отдыхать еще дольше (14%). Среди представителей старших поколений подобного мнения придерживаются 30—33 и 7—9% соответственно. В целом, граждане 45+ хотели бы сократить продолжительность каникул: за выходные длиной 1—3 дня среди них проголосовали 19% (10% среди тех, кто младше 45 лет), за 4—6 дней — 17% (9%).



Короткие каникулы продолжительностью от 1 до 3 дней респонденты со средним профессиональным образованием поддерживают чаще, чем опрошенные с высшим. Последние чаще предпочитают отдыхать чуть дольше — 4—6 дней.

Горожане с доходом от 150 тысяч рублей чаще голосуют за выходные до 3 дней (18%), чем зарабатывающие меньше (10%).



Как работаем и отдыхаем в новом году, смотрите в производственном календаре SuperJob.



Время проведения: 6—9 ноября 2026 года