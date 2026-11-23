Сегодня, 23 ноября, в 03:01 в пожарно-спасательную часть № 131 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 14 километре автодороги «Шентала Азеево» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул Части и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено: произошел съезд с дороги грузового автомобиля IVECO с прицепом с последующим опрокидыванием. Водитель не пострадал.

В ходе аварийно-спасательных работ наши специалисты оценили обстановку, отключили аккумуляторную батарею транспортного средства, провели сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"