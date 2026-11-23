Декабрь в европейской части России принесет неустойчивую погоду — периоды похолодания будут чередоваться с оттепелями. Об этом 19 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

По его оценке, среднемесячная температура в европейских регионах, а также на Урале и юге Сибири может превысить климатическую норму. При этом синоптик подчеркнул, что относительно теплый декабрь не исключает периодов сильного похолодания.

«Одной из причин температурных колебаний станет влияние Атлантики. Волны холода вполне вероятны, однако они будут сменяться западным переносом воздушных масс и приходом циклонов с более теплым западным ветром, которые принесут оттепели», — заявил эксперт.

Однако единого сценария на весь декабрь пока нет. Согласно долгосрочному прогнозу Росгидромета, на большей части России температура ожидается близкой к климатической норме, а на северо-западе европейской территории — выше нее.