По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня, примерно в 05:15, водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигался по улице Советской в селе Шигоны. В пути следования, возле дома №43, допустил наезд на мужчину 1971 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода. пПо уточненной информации, за рулем ВАЗ-2107 находилась женщина 1991 года рождения.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.