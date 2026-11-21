В 2027 году в России будет 247 рабочих дней, а на выходные и государственные праздники придется 118 дней. Об этом 21 ноября сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«В грядущем 2027 году россиян, как и в 2026-м, ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней», — уточнила депутат в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, завершение 2026 года ознаменуется короткой рабочей неделей. Россиянам предстоит отработать только три дня — с 28 по 30 декабря, после чего начнется продолжительный новогодний отдых. Каникулы займут 11 дней, с 31 декабря по 10 января включительно, а вернуться к работе необходимо будет 11 января.

Дополнительные периоды отдыха в следующем году предусмотрены с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня. В ноябре нерабочими станут четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября.

При этом в феврале россиян ожидает единственная шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 15 по 20 февраля. Суббота, 20 февраля, станет рабочей вместо понедельника, 22 февраля. Продолжительность рабочего дня 20 февраля сократят на один час.