Роспотребнадзор увеличил на 30 минут рекомендуемую продолжительность дневного сна детей в детских садах — теперь она составляет от 2,5 до 3 часов. Об этом 21 ноября стало известно из новых методических рекомендаций ведомства.

«Продолжительность сна детей установлена гигиеническими нормативами. Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до одного года — не менее 14–15 часов, от одного года до семи лет — 12–12,5 часов, из которых 2,5–3,0 отводится дневному сну», — приводит содержание документа «РИА Новости».

Для младенцев до одного года специалисты рекомендуют организовывать дневной отдых от двух до четырех раз продолжительностью до двух часов каждый. Детям в возрасте от года до полутора лет следует спать днем дважды, при этом суммарное время отдыха может достигать 3,5 часа.

Для детей от полутора до трех лет предусмотрен один дневной сон продолжительностью не менее трех часов. Кроме того, перед укладыванием специалисты советуют отказаться от активных игр, вызывающих сильные эмоции.

В методических рекомендациях 2021 года продолжительность дневного сна для детей от одного года до семи лет составляла 2–2,5 часа. При этом общая суточная норма сна для этой возрастной группы осталась прежней — 12–12,5 часа.