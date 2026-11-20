Многодетным родителям надо начислять дополнительные пенсионные баллы или определенные суммы за каждого ребенка. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что обязательно надо добавлять пенсионные баллы многодетным родителям за каждого ребенка: за третьего, четвертого и так далее", - сказал Гриб.

По его словам, особенно такая поддержка нужна многодетным мамам, труд которых неоценим. "Баллы или минимум 5 тыс. рублей за каждого ребенка к пенсии", - сказал Гриб.

Он отметил, что такая поддержка повлияет не только на демографию, но и на сам пенсионный фонд в будущем.

"Я хочу напомнить, что каждый ребенок - как будущий налогоплательщик, плательщик взносов в пенсионный фонд. То есть, по сути, государство делает инвестиции. Ведь дети - это наше будущее, в том числе пенсионных накоплений и налоговых отчислений", - сказал Гриб.

Фото: pxhere.com