В с. Кинель-Черкассы построили тротуар от железнодорожного перехода до пересечения с ул. Нефтяников.

Здесь большой пешеходный трафик. Но раньше в слякоть добираться от поезда или переходить через пути в сторону жилых домов было не комфортно.

Сейчас путь от железной дороги лежит ровный и самое важное - освещенный. Пешеходная зона была построена по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает Минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: администрация Кинель-Черкасского района.