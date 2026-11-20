В Большеглушицком районе Самарской области продолжается капитальный ремонт автодороги «Самара — Большая Черниговка» — Южный. Работы ведутся с опережением графика: техническая готовность объекта уже превышает 70%. К зимнему сезону специалисты обеспечат безопасный проезд по трем мостам, входящим в состав трассы.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость ремонтируемого участка до посёлка Южный составляет 26,6 км. Трасса является единственным маршрутом для ряда населённых пунктов района в направлении административного центра — села Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты, а также в сторону Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.

На участке дороги ведется укладка нижнего слоя асфальтобетона и ремонт водопропускных труб. Параллельно идут работы на трех мостовых сооружениях.

На мосту через балку Семиху (38,7 пог. м) отремонтированы крайние опоры, шкафные стенки и открылки. Устроены монолитные переходные плиты и лежни, укреплены конусы на береговых опорах, выполнены выравнивающий и защитный слои на пролетном строении. Уже уложен нижний слой покрытия и смонтировано новое барьерное и перильное ограждения.

На мосту через овраг Каменный (29,2 пог. м) выполнен ремонт крайних опор и насадок, устроены новые подферменники. Смонтированы монолитные переходные плиты, укреплены конусы. На пролетном строении ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия и монтажу ограждений.

На мосту через реку Каралык (65,3 пог. м) завершены основные бетонные работы — отремонтированы балки, обновлены опоры и конусы, устроены переходные плиты. В ближайшее время специалисты приступят к устройству выравнивающего и защитного слоям на пролетном строении, а затем уложат нижний слой асфальтобетона.

Ремонт дороги и мостов в ее составе ведется с опережением графика. Полностью завершить работы планируется в 2028 году.

Фото: минтранс СО