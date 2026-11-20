Обучение организовано АНО «Институт регионального и муниципального развития» при поддержке партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области

Ключевыми событиями недели стали образовательные интенсивы «Школа GR» на базе Российского университета кооперации и «Школа политики» на площадке МГИМО.

«Школа GR» открылась в Российском университете кооперации уже второй год подряд. Участники — представители бизнеса, органов власти и специалисты в сфере государственных коммуникаций — познакомились с основами GR, современными технологиями взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, принципами построения эффективной GR-стратегии и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом.

С приветственным словом к участникам обратился проректор по социальной работе и молодёжной политике РУК Иван Дзюбан. Модератором программы выступил генеральный директор Института Максим Кануев.

«Сегодня как никогда важно, чтобы бизнес и власть говорили на одном языке, — отметил Максим Кануев. — "Школа GR" и "Школа политики" — это площадки, где формируется новое поколение управленцев, способных выстраивать диалог, принимать взвешенные решения и работать на развитие территорий. Мы благодарны проекту "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области за поддержку этой инициативы. Вместе мы создаём среду, в которой бизнес чувствует себя услышанным, а власть — понятой».

Особое внимание в программе было уделено сложным коммуникациям. Уполномоченный представитель Института по Москве и Московской области Кирилл Мазараки провёл лекцию-тренинг «Сложные коммуникации в политике: профилактика конфликтов и работа с группами населения».

«Самые важные разговоры часто бывают самыми сложными, — подчеркнул Кирилл Мазараки. — Легко находить общий язык, когда взгляды совпадают. Гораздо сложнее сохранить диалог, если человек не согласен, разочарован или убеждён, что его никто не слышит. Именно в такие моменты особенно важны выдержка, внимание к собеседнику и ответственность за каждое слово. За любым обращением стоят люди — их повседневные трудности, тревоги, надежды. И качество общения во многом зависит от того, насколько мы готовы вникнуть в ситуацию и честно обозначить, что можем сделать».

«Школа политики», прошедшая на площадке МГИМО, стала логичным продолжением образовательного блока. Участники обсудили стратегии политической коммуникации, механизмы принятия решений на государственном уровне и современные форматы работы с общественным мнением.

«Неделя бизнес-образования показала главное: когда власть, бизнес и образование работают вместе, результат получается сильнее. Партийный проект "Предпринимательство" в Самарской области стал тем звеном, которое соединило эти стороны. Дальше — только вперёд: новые образовательные модули, новые партнёрства и новые предприниматели, которые смогут применить полученные знания на практике», - считает коордлинатор партпроекта «Предпринимателство» в Самарской области, бизнес-омбудсмен региона Эдуард Харченко.

«Мы не просто учим — мы создаём сообщество, — подчеркнул Максим Кануев. — И это сообщество уже сегодня меняет качество диалога между бизнесом и властью в регионах. Впереди — новые модули, новые партнёрства и новые территории, которые к нам присоединятся».

Неделя бизнес-образования стала продолжением форума «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», где Институт представил новые инициативы по развитию профессионального сообщества. В планах — запуск ассоциации специалистов по развитию территорий и учреждение национальной премии «Бизнес и власть», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"