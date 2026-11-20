21 ноября в Самаре футбольный матч команд «Акрон» – «Факел» в рамках 15-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 16:15 по местному времени. В связи с этим для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.



Для удобства болельщиков автобусы маршрутов №№ 1, 67 будут заезжать на территорию парковки стадиона с 13:15 до 16:15 и после матча с 18:15 до 19:15. Также в период с 12:00 до 20:00 «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона.



Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.



После матча для развоза зрителей будет подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:



- трамваи №№ 5, 11 и 12 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим обычным маршрутам;



- автобусы №№ 1 и 67 с дублера Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра») поедут в направлении «в город», а в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка отправление организуют с остановки «Улица Дальняя»;



- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее по своим маршрутам в центр города.



Напомним, после матча дополнительный городской пассажирский транспорт отправляется по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом.