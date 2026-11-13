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Выборы в Самарской области

Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных отделений «Единой России»

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2026-й год объявлен в партии Годом местных отделений — итоги его работы представили на форуме в Москве.

2026-й год объявлен в партии Годом местных отделений — итоги его работы представили на форуме в Москве.

У «Единой России» по всей стране насчитывается почти три тысячи местных отделений — это важнейший канал связи с жителями. Роль местных отделений в работе партии переоценить невозможно, заявил Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума.

«Они выступают важнейшим каналом связи между гражданами страны, между членами партии, её региональными структурами, федеральными органами управления. Важно, чтобы ваша деятельность, работа, как принято говорить «на земле», шла системно и приводила к успехам. И в этом смысле партийная ткань, которая создаётся местными отделениями, является исключительно прочной», — сказал он.

Дмитрий Медведев поблагодарил представителей этих партийных ячеек со всей страны за вклад в историческую победу «Единой России» на выборах в Госдуму. Он заявил, что представители местных отделений партии доходчиво, на понятном языке, с разумными аргументами объясняли людям задачи, которые партия собирается решать, объясняли, что она предлагает сделать в рамках Народной программы.

«Выборы проводились в не самых простых условиях. Было сложно: в каждом регионе, в каждом местном отделении — по-своему. Есть и общие проблемы. Вы сами это отлично знаете. Программные документы, знаю не понаслышке, по собственному опыту, поскольку довольно давно этим занимаюсь, редко кто читает по-серьёзному. Есть, конечно, и такие люди, которые очень внимательно штудируют и потом задают вопросы, но очень часто всё-таки представления общие. И от того, как объяснён тот или иной документ, то или иное положение, в значительной мере потом зависит, согласятся ли люди проголосовать за нашу политическую силу. Поэтому впереди у всех нас — большая работа по реализации Народной программы. Я неоднократно об этом говорю: мы принимаем Народную программу не ради того, чтобы победить на выборах, хотя, конечно, цель любой партии — достигнуть политического результата, а для того, чтобы её исполнить. Потому что если к программе относиться, как к предвыборному листку, то в следующий раз такая политическая сила никаких шансов не имеет», — уверен Дмитрий Медведев.

Председатель партии также указал на важность реализации региональных проектов местными отделениями «Единой России».

Работа в местных отделениях «Единой России» очень сложная, потому что не всё легко сделать на районном, муниципальном уровнях, добавил он.

«Но выполнять эту программу необходимо. Поэтому нужно привлекать и новых сторонников партии, и лидеров общественного мнения, наиболее компетентных профессионалов. И вообще биться за реализацию региональных и муниципальных проектов. Только в этом случае мы сможем выполнить те обещания, которые давали в ходе выборов в Государственную Думу», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, Народная программа — это работающий документ. И люди, которые задают вопросы, обращаются в центральные органы «Единой России», должны получать аргументированные ответы о том, что сделано и что ещё предстоит.

Дмитрий Медведев поддержал ряд представленных на форуме инициатив. В их числе: создание Федерального совета местных отделений по аналогии с действующим Федеральным советом первичных отделений, что позволит поднимать значимые вопросы напрямую с местного уровня до федерального; расширение возможностей применения партийного чат-бота в национальном мессенджере MAX для оперативного информирования актива, членов партии и сторонников; создание на местном уровне помощника с искусственным интеллектом на базе приложения «ВПШ+» и наполнение её базы дополнительными материалами о работе органов местного самоуправления. Председатель партии предложил сохранить практику отчётно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!».

По его словам, открытый диалог с людьми — главный признак ответственной политической силы, а такие встречи позволяют партии отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

В свою очередь Владимир Якушев остановился на реализации новой Народной программы, отметив, что это инструмент, вокруг которого строится вся партийная работа.

«Народная программа — это понятный, прикладной документ, который «расшивается» по регионам и конкретным муниципалитетам. Взяв его в руки, избиратели могут увидеть: где и когда на сегодняшний день построят школу и детский сад, проведут дорогу и газификацию в том или ином населённом пункте», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Отдельно он акцентировал внимание на работе с участниками специальной военной операции, ставших депутатами разного уровня от «Единой России».

«Мы должны полноценно обеспечить им наставничество, сопровождать их работу, научить их работать в представительных органах власти муниципалитетов, законодательных собраний регионов, и, естественно, сейчас отдельно этим занимаемся», — указал Владимир Якушев.

Он также поблагодарил представителей местных отделений за активное участие в гуманитарных миссиях «Единой России».

«Мы, естественно, эту работу будем продолжать ровно столько, сколько это необходимо, пока не закончится специальная военная операция, пока наши регионы нуждаются в гуманитарной помощи, находясь под постоянным обстрелом врага», — заявил секретарь Генсовета партии.
Секретарь местного отделения Партии Большечерниговского района Алексей Акимов был участником Форума местных отделений.
«Форум местных отделений — это не просто мероприятие, это разговор о том, чем живёт партия „на земле“. Для нашего Большечерниговского района поддержка Дмитрием Анатольевичем инициативы о Федеральном совете местных отделений — сигнал, что наш голос услышат напрямую.

Особенно ценно, что речь идёт о конкретных инструментах: чат-бот в MAX, помощник на базе „ВПШ+“ — это то, что реально упростит работу с людьми. А главное — Народная программа должна не лежать на полке, а „расшиваться“ по муниципалитетам. Мы это чувствуем по обратной связи: люди спрашивают — когда дорога, когда газ. И мы должны отвечать делом, а не отписками.

Уходим с форума с ясным пониманием: надо работать дальше», - поделился впечатлениями Акимов, сообщает ресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  Григорий Надток (пресс-служба ЕР)

Теги: Единая Россия Самара

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