В региональном Минэкономразвития  отметили бизнес за презентацию региона на крупных форумах

Заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк провел встречу с представителями регионального бизнеса. Мероприятие было приурочено ко Дню экономиста и стало площадкой для награждения компаний, достойно представивших губернию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Событие прошло в русле задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: развитие региона неразрывно связано с поддержкой инвесторов и бизнеса, созданием комфортных условий для предпринимательской инициативы.

В ходе диалога Павел Финк отметил вклад предпринимателей в формирование инвестиционной привлекательности региона. «Ваша активность на этих площадках — это не просто участие, а конкретные договоренности и новые возможности для региона. Благодарю вас за то, что не остаетесь в стороне и работаете на имидж и экономику Самарской области», — подчеркнул заместитель председателя правительства, вручая благодарственные письма.

Представители предприятий делились своими успехами и планами. Директор самарской верфи VBOATS Василий Прудецкий рассказал о результатах работы по импортозамещению: «Главное, что мы сделали с коллегами за последние 10 лет, — мы заместили весь иностранный флот на российском рынке. В стране сегодня два лидера маломерного судостроения — это Самара и Санкт-Петербург».

К мероприятию присоединился Российский экспортный центр (РЭЦ). Руководитель представительства АО «РЭЦ» в Самаре Александра Камнева вручила региональным производителям сертификаты «Сделано в России». Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и призвана помочь местным компаниям укрепить доверие зарубежных клиентов и упростить выход на новые рынки.

Начальник отдела операционного маркетинга завода «Самарский Стройфарфор» Евгения Ларюшина отметила эффективность использования маркировки «Сделано в России» в рознице: «Брендируем нашу продукцию наклейками “Сделано в России” в розничных торговых точках. Доверия со стороны клиента становится больше».

Участники встречи сошлись во мнении, что системная поддержка со стороны региона и федеральных институтов развития позволяет предприятиям региона уверенно наращивать компетенции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Фото: минэкономразвития СО