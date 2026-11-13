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2ГИС обновил навигатор для пассажиров общественного транспорта

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2ГИС обновил навигатор для пассажиров общественного транспорта

 

Теперь приложение 2ГИС показывает пользователю при поездке на общественном транспорте, где именно он сейчас находится, и следующие точки маршрута, а также заранее предупреждает его о нужной остановке. Так проще ориентироваться в дороге — можно быстро свериться с маршрутом или подготовиться к пересадке.

 

Чтобы видеть прогресс движения, достаточно построить маршрут на общественном транспорте в 2ГИС — навигатор будет показывать перемещение по маршруту прямо на карте в приложении. Если нажать «В путь», приложение отобразит прогресс, выделив пройденные участки серым цветом. При приближении к нужной остановке или месту пересадки навигатор заранее предупредит об этом. Пользователь может свернуть приложение 2ГИС, открывать другие или даже заблокировать телефон — виджет поможет ему сориентироваться в маршруте и узнать, сколько остановок осталось.

 

 

«Поиск проезда на общественном транспорте — один из самых востребованных сценариев в 2ГИС. Но маршрут нужен не только до начала поездки: в дороге хочется быстро понять, где ты находишься и не пора ли готовиться к выходу или пересадке. Раньше для этого приходилось открывать карту и считать остановки. Теперь 2ГИС берёт эту задачу на себя: показывает положение на маршруте, ближайшие остановки и заранее предупреждает о нужной. Так поездка становится спокойнее и понятнее — особенно в незнакомом районе, на новом маршруте или в час пик, когда важно не отвлекаться и не пропустить свою остановку», — рассказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрий Шварц.

 

Как работает новая функция

1. Постройте маршрут на общественном транспорте в 2ГИС и начните поездку, нажав кнопку «В путь».

2. После этого можно заблокировать телефон или свернуть приложение — виджеты будут показывать маршрут и прогресс движения, а этапы поездки переключатся автоматически.

3. Если нажать на виджет, откроется подробная карточка маршрута: пройденная часть пути будет выделена серым цветом, текущий этап — синим.

4. В карточке также можно посмотреть своё местоположение на карте или схеме маршрута.

 

Если сигнал геолокации недостаточно точный, например, в метро, 2ГИС предупредит об этом: маркер сменит цвет на серый, чтобы пользователь понимал, что позиция может отображаться приблизительно. В виджете также появится уведомление о нестабильном GPS-сигнале.

Функция уже доступна в актуальной версии приложения 2ГИС для iOS и Android.

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