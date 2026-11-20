Вячеслав Федорищев принял участие в формате ВКС в защите проектных работ РАНХиГ.С

– Проектная команда по направлению «Промышленность» второго потока Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ представила тему «Роботизация как драйвер развития экономики РФ».

Тема объемная, актуальная. Роботизация – то, чему мы сейчас уделяем пристальное внимание, задачи стоят перед нами масштабные, стратегически важные для для всей страны и для Самарской области в частности.

Летом уже встречался с участниками этой проектной команды, они в течение недели трудились в нашем регионе, знакомились с предприятиями, университетами, инвестиционными площадками. Обсуждали тогда проект, что необходимо доработать, усилить. И вот сегодня команда успешно защитила свой проект.

Ряд их предложений рассмотрим в рамках дальнейшей работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», – написал глава региона в своем канале в МАКСе.

Фото: пресс-служба правительства СО